Оппозиция Сирии прокомментировала свой отказ встречаться с Лавровым

Москва, 27 января. Представители организации Высший комитет по переговорам, куда входят члены сирийской оппозиции, объяснили свой отказ ехать в Москву на переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Участники ВКП отметили, что приглашение на переговоры было направлено только руководителю организации, поэтому в Москву отправился он один.

«Приглашение на встречу сирийской оппозиции с Лавровым было получено лично Риядом Хиджабом, а не ВКП как организацией, поэтому мы воздержались от присутствия там», —пояснил РИА Новости замглавы ВКП Яхъя аль-Кодмани

Он призвал Россию взаимодействовать с комитетом, как с организацией, а не вести переговоры только с ее руководителем.