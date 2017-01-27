Воевавший за ДНР бразилец приговорен к 13 годам тюрьмы на Украине

Киев, 27 января. Печерский районный суд Киева приговорил гражданина Бразилии, воевавшего на строне ополчения ДНР, к 13 годам тюрьмы, информирует пресс-служба прокуратуры Киева.

Бразильца на Украине обвинили в преступлениях по статьям «Создание террористической организации» и «Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований». Следствие утверждает, что в 2014-2015 годах бразилец состоял в рядах мотострелкового батальона «Викинг» Донецкой народной республики, участвовал в боях, был инструктором и разведчиком.

В декабре 2016 года в СМИ появилась информация о том, что украинские экстремисты вербовали в Бразилии неонацистов для участия в боях в Донбассе.