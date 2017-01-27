Подлодка «Князь Владимир» будет спущена на воду в 2017 году

Москва, 27 января. Представители объединения «Севмаш» сообщают, что стратегический подводный ракетоносец «Князь Владимир» сойдет со стапелей в текущем году.

Головной подводный корабль проекта «Борей-А» в ближайшее время будет передан Военно-морскому флоту России. До 2020 года ВМФ получит восемь подобных атомных ракетоносцев. Эта группировка подлодок составит основу морской составляющей Стратегических ядерных сил страны на несколько ближайших десятилетий. АПЛ проекта «Борей-А», вооруженные ракетами «Булава», должны значительно усилить мощь Северного флота. Также в этом году из цеха выйдет подлодка «Казань» с ракетами «Калибр» на борту.