ДНР вычислила подразделение силовиков, обстрелявших Донецк из «Градов»
Донецк, 27 января. Стало известно, какое подразделение ВСУ обстреляло из «Градов» северные окрестности Донецка. Огонь из реактивных систем залпового огня «Град» был открыл с позиций силовиков в районе Авдеевки.
Как заявили представители оперативного командования ДНР, окрестности „Вольво-центра“ с использованием «Градов» произвели военнослужащие третьего батальона 79 отдельной аэромобильной бригады ВСУ с направления села Невельское в районе Авдеевки.
К счастью, пострадавших в результате атаки нет, разрушений инфраструктуры и жилого сектора также не зафиксировано.
Как сообщала ранее «Газета.ру», обстрел района «Вольво-центра» на северной окраине Донецка произошел минувшей ночью.
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