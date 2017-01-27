«Донбасс» готовит Киеву ледниковый период

Москва, 27 января. Действия бойцов украинских добровольческих батальонов, которые пытаются заблокировать поставку угля из неподконтрольных Киеву территорий, могут обернуться очень серьезными последствиями для страны. Об этом заявил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

По его словам, любая блокада создает риски, а в данном случае речь идет о жизненно необходимом ресурсе, да еще и в то время, когда он нужен больше всего.

«Первый вопрос к блокировщикам — это вопрос выбора времени для блокады. Если им так уж хотелось бороться с торговлей, то логичней делать это не в отопительный сезон и не действовать по принципу «назло маме отморожу уши». Тем более что уши можно отморозить в самом прямом смысле», — рассказал политолог изданию «Свободная пресса».

Ранее сообщалось, что бывшие бойцы батальонов «Донбасс» и «Айдар» заблокировали участок железной дороги в Луганской области, чтобы пресечь торговлю углем с Донбассом.