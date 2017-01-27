В ЛНР врач получил ранение при обстреле со стороны ВСУ

Луганск, 27 января. Заведующий поликлиникой города Брянка был ранен при артиллерийском обстреле украинскими силовиками.

Во время обстрела врач находился у себя дома вместе с женой, которая также получила ранение. Заведующий был ранен в ногу, его супруга в спину. Оба были госпитализированы, для врача травма закончилась ампутацией пальца. В данные момент, сообщают медики, состояние пациента удовлетворительное. По информации городских властей, квартира пострадавшего от действий украинских силовиков непригодна для жилья. ВСУ вели огонь по жилым районам города, в которых военных объектов находиться не может.