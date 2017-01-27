ИГИЛ под Пальмирой потеряло целое подразделение танков

Пальмира, 27 января. На западе Пальмиры правительственные войска разгромили танковое подразделение террористов ИГ.

Сирийские солдаты устранили угрозу близлежащему городу Аль-Карьятейн, откуда гарнизон военного аэродрома получает снабжение. Отряды террористов отброшены на значительное расстояние.

Захвачена цепь холмов Тияс. Это значит, что устранена угроза для участка шоссе Хомс – Пальмира в этом районе. Данная дорога имеет важное значение для снабжения правительственных сил. На трассе Пальмира – Сухне на марше сирийские военные настигли и уничтожили большой караван танков ИГ.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.