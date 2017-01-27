Сирия сегодня: «Тигры» теснят боевиков в Алеппо, ВКС РФ атакуют ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

Сирия, 27 января. САА атаковали нефтяную колонну ИГИЛ в Эс-Сувейде, сирийские «Тигры» продвигаются к Аль-Баб, засада для ИГ в Дамаске, удары ВКС в Дейр эз-Зоре. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Военные САА атаковали колонну ИГ

Ракетный батальон Сирийской арабской армии (САА) провел мощную серию ударов по колонне боевиков «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) на востоке провинции Эс-Сувейда вблизи селения Ар-Ршейда. По данным военного источника, бойцы САА нейтрализовали десятки боевиков, передвигавшейся по проселочной дороге в сторону Дейр эз-Зора.

Источники отмечают, что неспособность террористов успешно транспортировать нефть из Ирака в Сирию (и наоборот) через Абу-Камаль сыграла решающую роль и правительственные войска переключились на провинцию Эс-Сувейда (где проходит один из маршрутов) для того, чтобы остановить движение террористической группы.

«Тигры» в Алеппо

Даже через сутки после освобождения населенного пункта Аль-Мадиуна (Алеппо), бойцы Башара Асада во главе с элитным подразделением «Тигр» продолжают освобождать от боевиков ИГИЛ район стратегически важного города Аль-Баб.

К югу от Аль-Мадиуна бойцы «Тигра» захватили важную высоту Машрифа и штурмуют городок Дейр-Гуд, лежащий между главной автомагистралью M4 и средней автомагистралью N212. Обе дороги — это прямой путь в город Аль-Баб. Если сирийские войска успешно отстоят важные точки, что Аль-Баб будет освобожден уже в этом году.

Военная обстановка

В провинции Дамаск в горах Каламун армейское спецподразделение устроило засаду боевикам ИГ. Пять террористов были ликвидированы. Правительственные войска конфисковали их оружие.

Удары ВКС в Дейр эз-Зоре

Летчики ВКС РФ спешно ликвидировали 15 террористов «Исламского государства» в районе Дейр эз-Зора, сообщает сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Напомним, что российские ВКС оказывают поддержку с воздуха правительственным силам Сирийской Арабской Республики, ведущим активное наступление на позиции ИГ в районе кладбища в Дейр эз-Зоре. Солдатам САА удалось отбить у радикалов несколько ключевых высот. Террористы оказывают ожесточенное сопротивление.