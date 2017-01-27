Советник Трампа рассказала о подготовке Белого дома к отмене санкций

Вашингтон, 27 января. Советник американского президента Дональда Трампа Келлиэнн Конуэй сообщила, что в ближайшее время возможно ослабление санкций в отношении России.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос о снятии антироссийских санкций. Об этом сообщила советника американского лидера Келлиэнн Конуэй. «Все это находится в процессе рассмотрения», — прокомментировала она в четверг в эфире местного телеканала. Отметим, что ранее журналист Politico Сьюзан Глассер сообщила, что Белый дом вероятно в одностороннем порядке снимет санкции с РФ. Тем не менее, представитель Кремля Дмитрий Песков информацию не подтверждает, поскольку Москве об этом неизвестно.