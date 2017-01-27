Новости Новороссии: под Луганском ранили врача, шесть тысяч обстрелов для ДНР, дезертиры ВСУ в ЛНР 

Новости Новороссии, 27 января. ДНР обстреляли 5956 раз за неделю, в Брянке под артобстрел ВСУ попал врач, Народная милиция ЛНР рассказала о потерях в личном составе украинских силовиков.

ДНР под обстрелами

Военные ВСУ за минувшую неделю 5956 раз атаковали территорию ДНР, сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин. Он также подчеркнул, что в результате атак со стороны украинских войск 26 домов получили повреждения.

По словам Басурина, за эту неделю было зафиксировано на 1,5 тысячи обстрелов больше, чем на прошлой семидневке. ВСУ применяли артиллерию, танки и минометы 1976 раз. Разведка Донецкой народной республики выявила дивизион РСЗО «Град», до роты БТР и взвод БМП, переброшенные на горловское направление. Батарея минометов калибром 120-мм и батальон личного состава были переброшены в донецком направлении.

Никчемная служба

Украинские военные потеряли за неделю в зоне так называемой «АТО» 22 солдата: восемь из них погибли, еще 14 дезертировали, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

Марочко отметил, что «бойцы» Вооруженных сил Украины давно перестали рассматривать службу в ВСУ как надежную, престижную и перспективную» и давно относятся к их военному долгу как к временному заработку.

Официальный представитель Народный милиции ЛНР также добавил, что военное ведомство продолжает фиксировать «факты коллективных отказов от выполнения преступных приказов, дезертирства, членовредительства и рост небоевых потерь в ВСУ и Нацгвардии из-за морально-психологического состояния личного состава».

ВСУ ранили врача в Брянке

В результате артобстрела города Брянка, был ранен заведующий городской поликлиникой №2 58-летний Юрий Серебрянский, сообщает ЛИЦ.

ВСУ атаковали населенный пункт в ночь на пятницу, 27 января. В результате обстрела пострадали два мирных жителя. Сообщается, что в момент артудара доктор находился в собственном доме. Его госпитализировали в травматологического отделение центральной городской больницы, где врачи прооперировали ступню мужчины. На данный момент состояние пациента удовлетворительное. Как отметил завотделением Владимир Шурпа, у его пациента минно-взрывная травма от попадания снаряда в здание.