«Адмирал Кузнецов» вернется в Североморск в начале февраля

Москва, 27 января. Авианосная группа кораблей ВМФ России во главе с тяжелым крейсером «Адмиралом Кузнецовым» вернется в Североморск в первых числах февраля. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Отряд Северного флота во главе с «Адмиралом Кузнецовым» возвращается 8-9 февраля: 8-го встречаем авиакрыло, 9-го непосредственно войдет отряд в Кольский залив», — пояснил он РИА Новости.

Напомним, что на днях корабли российской авианесущей группы успешно миновали Ла-Манш. На всем пути следования через пролив российские суда сопровождал усиленный эскорт НАТО. Как сообщает портал Ura.Ru, Минобороны РФ раскритиковало Великобританию за подобное «шоу», заявив, что Россия не нуждается в «эскорт-услугах».