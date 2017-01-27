Клинцевич отреагировал на заявление Горбачева о ядерной угрозе

Москва, 27 января. Единственной гарантией сдерживания ядерной войны является ядерное оружие. Так считает первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По его мнению, когда стороны знают мощь ядерного вооружения друг друга и отдают себе отчет о последствиях удара, это останавливает их от действий.

«Ядерный удар в современном мире подобен зажжению спички у бочки с бензином – достаточно одного движения, чтобы вызвать непоправимые последствия», — заявил Клинцевич ФБА «Экономика сегодня». — Всем желающим вести подобную риторику я бы посоветовал посмотреть новый фильм Федора Бондарчука «Притяжение», который на днях вышел на экраны. Эта картина может многое объяснить каждому из нас, даст ответы на вопросы всем, вне зависимости от цвета кожи и национальной принадлежности».

Напомним, бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что необходимо возобновить диалог между Москвой и Вашингтоном и не допустить начала ядерной войны, сообщает Ura.ru. По его мнению, Совбезу ООН нужно провести заседание и принять резолюцию о недопустимости ядерной войны, инициаторами которой должны стать российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп.