Google, Apple и Microsoft встали на налоговый учет в России

Москва, 27 января. С 1 января 2017 года вступил в силу так называемый «налог на Google» о вмененной обязанности иностранным компаниям платить НДС за предоставленные электронные услуги.

Премьер-министр Дмитрий Медведев встретился с главой Федеральной налоговой службы Михаилом Мишустиным, который рассказал о реализации «налога на Google». По словам главы налогового ведомства, на учет поставлено более 40 иностранных компаний, среди них такие гиганты рынка как Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, Netflix. С 1 января 2017 года иностранные компании обязаны платить НДС за предоставление россиянам электронных услуг. Мишустин добавил, что в январе система работает без нареканий, пишет газета «Известия».