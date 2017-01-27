Ракка: ИГ затапливает подступы к городу, спасаясь от коалиции

Ракка, 27 января. Боевики «Исламского государства» открыли три водосброса на Евфратской плотине и затопили подступы к Ракке, которую считают своей столицей. Боевики увидели отряды «Сирийских демократических сил» (СДС), наступающих на Ракку вместе с американской коалицией.

Если террористы откроют все восемь водосбросов, то Ракку попросту смоет, отметил в интервью «Известиям» бригадный генерал ВС Сирии Турки Хасан. При этом могут пострадать сотни тысяч людей в Сирии и Ираке, считает военный.

Предположительно, уровень воды может подняться до 10 метров. «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.