Курс на Тартус: десантный корабль ВМФ РФ вошел в Средиземное море

Москва, 27 января. В акваторию Средиземного моря проследовал большой десантный корабль ВМФ России «Цезарь Куников», который доставляет груз в Сирийскую республику. Стамбульские сайты утверждают, что военное судно уже взяло курс на порт Тартус — именно в нем находится пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Средиземном море.

Согласно приведенным данным, «Цезарь Куников» шел сильно нагруженным, это также подтверждает его осадка. Известно, что в текущем году это первый поход корабля в Сирийскую республику.

Отметим, что с 1 января 2017 года с грузом в Сирию через черноморские проливы проследовали уже четыре БДК ВМФ России. Они доставляют боеприпасы и снаряжение для российской авиагруппы на сирийской авиабазе «Хмеймим».

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