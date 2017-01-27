Игрока «Зенита» Рязанцева ждут в «Ростове» и «Уфе»

Санкт-Петербург, 27 января. Полузащитник «Зенита» Александр Рязанцев в ближайшее время может стать игроком «Уфы» и «Ростова».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, заинтересованность в 30-летнем футболисте уже обозначили оба клуба. В «Ростове» футболиста ждет Курбан Бердыев, однако финансовая ситуация в клубе не позволяет зенитовцу рассчитывать на свою петербургскую зарплату — порядка 2 млн евро в год.

Отмечается также, что финансовый фактор на сегодняшний момент не является единственным, от которого зависит трансфер.