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Происшествия
Сломанная газовая колонка стоила жизни четырехлетнему мальчику в Калуге

Сломанная газовая колонка стоила жизни четырехлетнему мальчику в Калуге

17:19  27 Января 2017
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Сломанная газовая колонка стоила жизни четырехлетнему мальчику в Калуге

Калуга, 27 января. Обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика, отравившегося бытовым газом, выясняют следователи в Калуге. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, рано утром 17 января в квартире одного из домов микрорайона Турынино местная жительница проснулась и увидела, что ее маленький сын умер.

Следствие  выдвигало несколько версий произошедшего, среди которых, в частности, предполагалась травма головы и отравление угарным газом. Однако результаты судебно-медицинская экспертизы показали, что ребенок отравился окисью углерода из-за неисправной газовой колонки, поскольку та имела обратную тягу. 
 

Ярослава Замысловатова
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