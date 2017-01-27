Сломанная газовая колонка стоила жизни четырехлетнему мальчику в Калуге

Калуга, 27 января. Обстоятельства гибели четырехлетнего мальчика, отравившегося бытовым газом, выясняют следователи в Калуге. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального СУ СК РФ, рано утром 17 января в квартире одного из домов микрорайона Турынино местная жительница проснулась и увидела, что ее маленький сын умер.

Следствие выдвигало несколько версий произошедшего, среди которых, в частности, предполагалась травма головы и отравление угарным газом. Однако результаты судебно-медицинская экспертизы показали, что ребенок отравился окисью углерода из-за неисправной газовой колонки, поскольку та имела обратную тягу.

