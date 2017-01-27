Луганск, 27 января. Народная милиция Луганской Народной Республики сообщает, что за неделю украинская армия потеряла 8 силовиков, еще 14 человек дезертировали.

Ополченцы ЛНР сообщают, что ВСУ с каждой неделей насчитывают все больше небоевых потерь. Несколько бойцов украинской армии получили несовместимые с жизнью травмы, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Военнослужащий около Счастья не справился с управлением и вылетел в кювет, пассажир автомобиля погиб при столкновении. Еще один боец, получив отказ от командира о переводе, выстелил себе в ногу и был госпитализирован. Не желая выполнять преступные приказы своего руководство за неделю свои части покинули 14 военнослужащих украинской армии. Генштаб АТО продолжает скрывать от жителей Украины истинные потери ВСУ в Донбассе.