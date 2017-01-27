Сенатор Морозов: Единая оппозиция может снова ввергнуть Сирию в хаос

Московская группа так называемой сирийской «умеренной оппозиции» попытается объединиться с другими группами для создания единой делегации для переговорного процесса в Женеве. Об этом сообщил один из представителей сирийской оппозиции Кадри Джамиль. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с членом комитета Совета Федерации по международным делам Игорем Морозовым переговоры в Астане, возможность создания единой делегации «умеренной оппозиции» и перспективы предстоящей встречи в Женеве.

По словам Кадри Джамиля, Россия согласилась, что необходимы прямые переговоры на политической площадке в Женеве. До сих пор, отметил он, переговоры не были прямыми. Необходимо объединить делегации сирийской оппозиции в одну единую. Джамиль подчеркнул, что они будут работать в этом направлении.

— Игорь Николаевич, почему «умеренной оппозиции» не удалось собрать единую делегацию еще к встрече в Астане?

— Сложно сказать. Возможно, Астана их объединила, что было крайне сложно сделать в Сирии в условиях войны. Теперь мы видим представителей вооруженных группировок оппозиции, которые взяли на себя ответственность за переговорный процесс.

Однако мы прямо можем говорить о том, что существуют внешние силы, которые хотели бы, чтобы это была единая оппозиция, которой легко управлять, манипулировать и решать те задачи, стоявшие перед оппозицией, скажем, полгода назад. Тогда не выполнялись никакие договоренности, а уход президента Сирии Башара Асада выдвигался как основное требование для переговоров. Все это может сорвать в очередной раз переговорный процесс в Женеве. Вот к этому может привести консолидация оппозиции, как единой силы.

— Как вы оцениваете переговоры в Астане?

— Положительно. Очень много факторов, которые показывают, что российская дипломатия добилась успеха. Результаты налицо. Впервые вооруженная оппозиция села за стол переговоров с официальным Дамаском, фактически признавая легитимность сегодняшнего правительства. Кроме того, стороны смогли договориться, что альтернативы переговорному процессу по мирному урегулированию конфликта в Сирии не существует. Стороны, в том числе вооруженная оппозиция, признают гарантии трех стран (России, Ирана, Турции) как основу для последующего мирного разрешения сирийского кризиса.

Я думаю, на сегодняшний день многие признаки позволяют надеяться на то, что уже на территории, контролируемой вооруженной оппозицией и правительственными войсками, может наступить мир, контролировать который будут страны-гаранты. Более того, были достигнуты договоренности о создании комитета по мониторингу перемирия, то есть режима прекращения огня с разбором каждого случая, который может произойти на этой общей территории.

— Будут ли переговоры в Женеве иметь успех?

— Нет. Никакого прорыва в Женеве не будет, потому что на них вновь будет присутствовать политическая оппозиция, которая живет за пределами Сирии и управляется странами Персидского залива. Поэтому я думаю, что вновь все будет крутиться вокруг статуса Башара Асада. Их мало интересует режим прекращения огня, то, что было достигнуто в Астане. Поэтому мне бы не хотелось видеть единую оппозицию, представляющуюи политическую и оппозиционную власть, и вооруженные формирования, которые реально контролируют ситуацию в Сирии на многих территориях.

Поэтому я считаю, что формат Астаны всегда будет дополнительной переговорной площадкой, которая поспособствует мирному урегулированию в Сирии и поможет женевскому процессу. И фактически комитет по мониторингу из числа стран гарантов будет реальным органом, который может в последующем обсуждать и политические вопросы.

Напомним, известный российский политик Владимир Жириновский высказал газете «Известия» мнение, что переход к реальному диалогу по Сирии стал возможен, прежде всего, благодаря сближению позиций Ирана, России и Турции, которые выступили главным организаторами саммита в Астане. Он отметил, что Тегеран и Москва больше других государств имеют влияние на правительство сирийского президента Башара Асада, а Анкара активно сотрудничает с вооруженными формированиями «умеренной оппозиции».