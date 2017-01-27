«Газпром» обновил суточный рекорд поставок газа в Европу

Москва, 27 января. Российская компания «Газпром» установила новый рекорд, поставив в течение суток 635,6 млн кубометров газа в страны дальнего зарубежья. Об этом сообщает пресс-служба холдинга.

Представители газового гиганта отметили, что газопроводы «Северный поток», «Ямал-Европа» и «Голубой поток» работают на полную мощность, а транзит через Украину вырос на 100 млн кубометров в сутки.

Увеличение объема поставок, в частности, связано с ростом спроса на «голубое топливо» в Германии. Отметим, что с начала января «Газпром» поставил в Германию 4,2 млрд кубометров газа, что на 709 млн кубометров больше, чем в январе прошлого года.

Как сообщает «Национальная служба новостей», в декабре транзит российского газа через Украину сократился на 19% из-за увеличения поставок по «Северному потоку».