Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Лучший хостел в мире отельеры нашли в Петербурге

Лучший хостел в мире отельеры нашли в Петербурге

17:08  27 Января 2017
44

Лучший хостел в мире отельеры нашли в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. Один из хостелов северной столицы получил премию Hoscar, которая присуждается порталом бронирования жилья Hostelworld.

Хостел Soul Kitchen, расположенный на набережной реки Мойки в Петербурге, стал лучшим сразу в нескольких номинациях. Место для постояльцев было отмечено в категории лучший маленький хостел в мире, лучший хостел в Европе и в России. По уровню сервиса и классу удобств хостел намного превзошел своих конкурентов.

Данная премия вручается гостиницам, предлагающим бюджетное размещение. Пользователи портала бронирования оценивают чистоту номеров, качество обслуживания, доступные постояльцам хостела развлечения.

Ирина Селезнева
Комментарии
Новости партнеров