Лучший хостел в мире отельеры нашли в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. Один из хостелов северной столицы получил премию Hoscar, которая присуждается порталом бронирования жилья Hostelworld.

Хостел Soul Kitchen, расположенный на набережной реки Мойки в Петербурге, стал лучшим сразу в нескольких номинациях. Место для постояльцев было отмечено в категории лучший маленький хостел в мире, лучший хостел в Европе и в России. По уровню сервиса и классу удобств хостел намного превзошел своих конкурентов.

Данная премия вручается гостиницам, предлагающим бюджетное размещение. Пользователи портала бронирования оценивают чистоту номеров, качество обслуживания, доступные постояльцам хостела развлечения.