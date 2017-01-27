Пять человек погибли при столкновении двух легковушек под Пермью
Уфа, 27 января. Пять человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Пермском крае, сообщили представители пресс-службы управления МВД РФ по региону.
Трагедия произошла в 16.30 по местному времени. Два легковых автомобиля столкнулись в Карагайском районе Пермского края. Известно, что это были автомобили ВАЗ и Kia.
«На данный момент известно, что в ДТП погибли пять человек, количество пострадавших уточняется», — сообщили в правоохранительных органах.
На данный момент полицейские и сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее на трассе под Пермью столкнулись легковой автомобиль и грузовик. В ДТП погибли четыре человека. Причиной аварии стал выезд иномарки Nissan на встречную полосу.
Комментарии
Новости партнеров