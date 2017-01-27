Вышибить дух из ИГИЛ можно только вместе с Россией — Трамп

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп уверен, что полностью очистить Сирию от террористов ИГИЛ возможно, если действовать вместе с Россией. Об этом глава Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Трампа, он рассчитывает вместе с Москвой расправиться с ИГИЛ. По мнению лидера США, для страны было бы замечательно поладить с Москвой.

«Это хорошо для России, это хорошо для нас. Мы вместе выходим и вышибаем дух из ИГИЛ, потому что ИГИЛ — это настоящая болезнь», — подчеркнул Трамп.

Напомним, 28 января состоится телефонный разговор Трампа с президентом России Владимиром Путиным. «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.