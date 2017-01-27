ДНР: обстрелы ВСУ повредили четыре дома в селе Заиченко

Донецк, 27 января. Власти Донецкой Народной Республики сообщили об очередном обстреле со стороны украинских силовиков.

Украинские военные сосредоточили огонь на прифронтовом Новоазовском районе. Глава администрации села Саханка рассказал о том, что мины и снаряды, выпущенные со стороны позиций ВСУ, попали в четыре частных дома в селе Заиченко. Повреждения получили крыши домов, несущие стены, строения лишились окон. Эти данные были получены при предварительном осмотре, власти продолжают осматривать село, количество повреждений может увеличиться. Силовые ведомства ДНР подтвердили, что ВСУ вели по селам огонь из орудий калибром в 152 миллиметра.