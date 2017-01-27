Полицейский рассказал новые подробности спасения девушки из тонущей иномарки

Москва, 27 января. Инспектор ДПС Алексей Коняев, нырнувший в ледяную Москву-реку для спасения девушки из тонущей машины, рассказал новые подробности ее спасения. Вытащить несчастную автоледи, по его словам, он смог только со второй попытки. При этом Коняев подчеркнул, что в операции помогали все: «и водители помогли и наши граждане».

О ЧП на Ростовской набережной полицейский сообщил в видеобращении, опубликованном на официальном сайте столичного главка МВД. В тот вечер он в составе экипажа патрулировал территорию по Савинской набережной. В районе дома №3 они увидели группу людей на тротуаре около парапета Москва-реки. В ограждении не хватало трех пролетов. «Подошли узнать, в чем дело, и увидели тонущую машину Subaru, в которой кто-то «копошился», — рассказал инспектор ДПС.

По его словам, первая мысль была, что в иномарке могут быть дети. «Было принято решение спуститься на помощь и попробовать спасти выживших. Организовали все — и водители помогли и наши граждане. Совместно с другим водителем спустились вниз и через разбитое стекло уже со второй попытки я вытащил. Оказалось — женщина», — добавил он.

Коняев также уточнил, что сразу ее вытащить не удалось, но все это время он держал ее голову, не давая захлебнуться. «Еще раз попытались с водителем совместно вытащить через стекло, сильно потянули, и слава богу, удалась попытка, достали женщину, и уже с помощью водителей, которые наверху благополучно ее подняли наверх», — заключил инспектор ДПС.

Как сообщает «Свободная Пресса», помощником Коняева оказался уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Шомахов. Начальник столичного главка МВД генерал-майор Олег Баранов уже выступил с инициативой наградить мужчину.