ЛНР: ОБСЕ недосчиталась танков и гаубиц ВСУ в местах хранения в Донбассе

Луганск, 27 января. Сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе недосчитались 140 единиц вооружений и техники ВСУ в Донбассе. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко, вероятно, именно данное вооружение регулярно применяется в обстрелах территорий ЛНР.

Марочко отметил, что на этой неделе СММ ОБСЕ зафиксировала отсутствие в обозначенных местах хранения следующего вооружения украинской армии: танков Т-64 и Т-72 — 30 единиц, 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» — 16 единиц, 120-мм минометов 2Б11 «Сани» — 30 единиц, 22-мм буксируемых гаубиц Д-30 — шести единиц, 122-мм самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» — 18 единиц, 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация» — 21 единицы, 152-мм буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» — восьми единиц, РСЗО БМ-27 «Ураган» — 11 единиц.

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