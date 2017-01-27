Трамп открыт для сделок: Россия и США могут быть и противниками, и партнерами

Как будут складываться отношения США и России при президенте Трампе — вот вопрос, который занимает сейчас многих американских граждан.

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи «Кто окажется хитрее: Трамп или Путин?», опубликованной европейским филиалом Newsweek.

С начала этой недели в западных СМИ не одну только Москву считают потенциальной угрозой мировому порядку и фактором глобальной нестабильности. США, коль скоро уж к власти там пришел Дональд Трамп, также теперь многими видятся как угроза.

Однако пока не ясно, к каким реальным политическим последствиям приведет новое положение дел в новостном пространстве.

Является ли единая во мнениях Европа союзником США или проблемой? Какой будет политика Белого дома в отношении Китая? Считает ли новый Вашингтон, что доктрина «одного Китая» может быть пересмотрена? Является ли организация НАТО «устаревшей», как говорит нам Трамп, или же она имеет «ключевое значение для обороны США», как выразился на слушании в Сенате генерал Джеймс Мэттис, выдвинутый все тем же Трампом на пост министра обороны?

И, конечно, еще один важный вопрос. Кем является Россия для США: противником или партнером?

США и Россия вступают в новую фазу своих отношений, но очертания ее до сих пор не вполне ясны. До сих пор во многих СМИ широко обсуждается знакомство президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, их возможные дружеские отношения. Однако в реальности лидеры двух стран пока относятся друг к другу с опаской.

«Если Путину нравится Трамп, я считаю, это неплохо. Это нам не в ущерб, а на пользу, — заявил Трамп на своей пресс-конференции две недели назад. — Я не знаю, поладим ли мы с Владимиром Путиным. Я надеюсь, что мне удастся этого добиться. Но возможно, я этого не смогу сделать. И потом неужели вы думаете, что Хиллари была бы жестче с Путиным, чем буду я?»

Путин проявил еще большую осторожность в предварительных заявлениях относительно дальнейших политических действий нового президента США. «Я не знаком с Трампом. Я понятия не имею, что он собирается делать на мировой арене, и именно поэтому у меня нет причин нападать на него или как-то его защищать», — объяснил президент РФ.

Между тем Путин все же выступил в защиту Трампа, назвав последние новости, в том числе о предполагаемом российском вмешательстве в ход выборов в США, работой политических противников нынешнего президента Соединенных штатов. «Потренировались в Киеве и готовы устроить Майдан в Америке», — добавил президент России.

Затем Путин заговорил о неподтвержденных сообщениях, будто бы Трамп встречался с проститутками в Москве. Лидер России назвал эту информацию фальшивкой, отметив, что равно и проституция, и попытки противников Трампа всеми силами сместить легитимно избранного президента являются важной социальной проблемой.

После пресс-конференции Путина Джулия Иоффе (известная американская журналистка — прим. ФАН) заметила, что, оказав поддержку Трампу, Путин проявил себя опытным политиком, «старшим» в зарождающихся отношениях с «младшим».

Но и эти высказывания политиков не приближают нас к ответу на главный вопрос: кем для Вашингтона станет Россия — противником или союзником?

Мнение Трампа явно отличается от настроя большинства других республиканцев и даже членов его собственной администрации, в чьих глазах Россия является противником и «главной угрозой» интересам США, на чем недавно сделал акцент Джеймс Мэттис. Взгляды верхушки Республиканской партии не могут измениться в один миг. Все же многие республиканские политики придерживаются их уже долгие годы.

Трампу придется пойти с республиканцами на компромисс, а потому полемика касательно России будет продолжаться и в будущем. «Сейчас нащупывается компромисс внутри американских элит, — недавно написал на своей странице в Twitter директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин. — Трамп избран законно, Россия — враг».

Наверное, именно потому, как только в этом вопросе возникает даже намек на конкретику, Трамп тут же растворяется в неясности и противоречивых заявлениях. «У нас есть санкции против России — но посмотрим, сможем ли мы заключить с ней пару хороших сделок», — заявил Трамп в интервью The Times.

«С одной стороны, я считаю, что ядерного оружия должно быть в мире намного меньше и его количество нужно сократить. С другой стороны, есть санкции, от которых Россия в данный момент серьезно страдает. Я думаю, здесь можно сделать что-то, из чего многие извлекли бы выгоду», — добавил он.

Многие в России и за ее пределами решили, что Трамп предложил сделку, в рамках которой США отменят санкции в отношении России взамен на сокращение ядерных вооружений. Российских консерваторов предложение Трампа возмутило, и они твердо заявили, что Россия не торгует своей безопасностью.

«По сути, Трамп предлагает разоружить Россию. Пойти навстречу словесным увещеваниям американского лидера будет большой стратегической ошибкой Москвы», — написал Михаил Ходаренок, военный обозреватель интернет-ресурса Gazeta.ru.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не заметил в словах Трампа предложения отменить санкции в обмен на отказ России от ядерного оружия. Вслед затем российский политик сказал, что Москва и так намеревалась начать переговоры с США по ядерному вооружению: «Это один из ключевых вопросов отношений России и США. Я убежден, что мы сможем возобновить диалог с Вашингтоном по вопросам стратегической стабильности, который был прерван наряду с другими совместными инициативами администрацией Обамы».

Лавров пояснил, что Москва готова обсудить гиперзвуковое оружие, противоракетный щит в Европе и космическое оружие. Однако совершенно ясно, что во время переговоров по сокращению вооружения, если такие переговоры вообще состоятся, американская сторона будет намерена обсуждать совсем иные виды оружия.

Вполне вероятно, что российско-американские отношения отойдут на второй план, а в центре внешней политики Трампа будет стоять американо-китайский вопрос. Это обусловлено сильной взаимозависимостью США и КНР. Но возникает вопрос, отчего же среди американских политиков сейчас ведутся такие острые и громкие дискуссии по поводу России, а разговоры о китайском векторе политики едва слышны?

В любом случае, взаимная неопределенность, возникшая сейчас между Россией и США, сохранится еще некоторое время. Слово «сделка» часто мелькает в интервью и заявлениях Дональда Трампа. Можно предположить, что этот делец-самоучка и признанный мастер в заключении сделок намерен орудовать на политическом попроще также, как и в одной из своих корпораций. В этом случае, ему необходимо остаться открытым для любых сделок. Неопределенность в том, кто его партнеры, а кто — конкуренты, ему как раз на руку.

Пожалуй, на первом этапе действия Владимира Путина кажутся несколько более предсказуемыми, чем курс Трампа. Безусловно, Россия — как и в последние три года — намерена продолжать отстаивать свои интересы в Украине и на Ближнем Востоке. Тем не менее и Трампу, и Путину нравится иметь несколько вариантов, а значит они намерены оставаться открытыми для сделок. Прекрасный рецепт для политической неопределенности.