Санкции отчаливают вслед за Обамой, или Что ждут от Трампа «русские американцы»

Не секрет, что значительное большинство граждан России, интересовавшихся перипетиями предвыборной кампанией в США, в той или иной степени, хотя и по абсолютно разным причинам «болели» за Дональда Трампа, победа которого до последнего момента казалась невозможной. Причем «трампофилия» наблюдалась во всех слоях российского общества, за исключением, пожалуй, только части российского общества, которую принято называть либералами.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно делал заявления, которые многие в России трактовали в таком ключе: дескать, как только Барак Обама уйдет — тут-то, как говорится, и заживем, по крайней мере, антироссийские санкции будут либо смягчены, либо вообще отменены.

И вот долгожданная новость: похоже, Трамп готов отработать авансы, которые дали ему россияне — в американских СМИ появилась информация, что команда нового главы Белого дома якобы уже подготовила проект указа об односторонней отмене санкций против России. Об этом сообщают сразу несколько изданий со ссылкой на некие информированные источники.

Также появилась информация, что в ближайшие часы может состояться телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

В этой связи интересна позиция тех, кто в некоторой степени привел Трампа к власти — так называемых «русских американцев» — выходцев из бывшего СССР, которые на прошедших в США президентских выборах голосовали за кандидата-республиканца.

Федеральное агентство новостей на условиях анонимности публикует письмо бывшей россиянки, живущей на юго-западе США, в городе недалеко от границы с Мексикой. Женщина рассказывает, как, приехав в США с достаточно либеральными взглядами, более характерными для тех, кто стабильно поддерживает Демократическую партию, она и многие ее единомышленники постепенно пересмотрели свою позицию.

А поскольку собеседница корреспондента ФАН адресовала свое письмо скорее тем, кому, мягко говоря, не по душе новый американский президент, она постаралась объяснить, в чем именно ошибаются те, кто судит о ситуации в США из «российского далека».

Приводим это письмо с незначительной правкой.

«Знаю, многие порядочные, образованные, умные россияне хотели бы, чтобы на выборах в США победила Демократическая партия, а так как не нашлось никого из республиканцев, кто, кроме Трампа, согласился бы взять на себя ответственность за Америку в ее сегодняшнем состоянии, то люди невзлюбили Трампа.

Но, поймите, за восемь лет правления демократов страна превратилась в ничто. Я здесь почти 25 лет. Из моих наблюдений во время правления республиканцев всем слоям населения была обеспечена нормальная человеческая жизнь, а вот во времена демократов средний класс стал жить значительно хуже.

Первое — это коррупция. Демократы купили почти все СМИ. Клинтон наворовала, сколько смогла. У нас многие считают, что в нее вкладывали деньги в основном мусульмане, надеясь превратить Америку в современную Европу с диким количеством радикальных исламистов.

Обама пришел к власти и начал реформировать медицину. Медицина здесь неоправданно дорогая, но те, кто работает, — имеет страховки. Больные и старые, в основном эмигранты, то есть те, кто не заработал здесь пенсию, имели две программы, по которым бесплатно лечились. Обама всё перекрутил, устроил какие-то подпрограммы, в которых занято неимоверное количество людей, ничего не производящих и живущих на деньги налогоплательщиков.

Разобраться в этом всем очень сложно. Дальше, пресловутая обамакер (Obamacare — реформа здравоохранения, разработанная командой Обамы, которую уже начал отменять Трамп — прим. ФАН). Рассчитана якобы на малоимущих. Ни один малоимущий не может ею воспользоваться, настолько она дорога и неудобна. Нормальные врачи вообще ее не принимают, ее поддерживают только те, у кого нет клиентов.

За восемь лет страшно обострилась криминальная обстановка. Полицейский ничем не защищен. Первым стрелять не имеет права, особенно, если он белый, а бандит черный. Полицейских убивают почти каждый день.

Расизм усилился. На работу берут только черных и арабов. Я нисколько не националист, я просто вижу это даже по своей организации, где работаю.

Если вы спросите меня, что хорошего Обама сделал для Америки, я не смогу ответить. Зато плохого, хоть отбавляй. А нож в спину Израилю? А в свой последний день выпустил из тюрем больше полутора тысяч человек: торговцев наркотиками и бандитов, которым дали пожизненное.

Трамп не очень приятная личность, но никакой войны он не хочет, ему есть, что терять. Укрепить границы Америки необходимо, надеемся на него. Стена на границе с Мексикой очень нужна: мы живем на границе и точно знаем, что происходит. Люди перебегают нелегально, рожают здесь детей, которые автоматически становятся гражданами США и полностью сидят на государственном обеспечении. На чьи деньги? Опять же тех, кто работает день и ночь. Ну и много еще всего.

Не думаю, что Трамп будет вмешиваться во внутренние дела России, но очень надеюсь, что он наладит отношения, а это будет благом для нас всех. Больше всего надеюсь, что отменят закон Димы Яковлева...» — написала бывшая гражданка СССР.

По ее словам, она не хочет обнародовать свое имя, поскольку среди ее друзей и знакомых много людей с абсолютно противоположными взглядами, чьи чувства она не хотела бы задеть.

«Да, кстати, я тоже раньше называла Трампа идиотом: его манеры, внешний вид, и т.д. В общем, будем посмотреть, как говорят в Одессе. Одна радость, что демократы освободили Белый дом», — закончила «русская американка» свое письмо.