Германия обновила 14-летний рекорд прироста населения из-за мигрантов

Берлин, 27 января. Население Германии за прошлый год выросло на 600 тыс. человек за счет притока беженцев в страну. Таким образом, население ФРГ достигло рекордного показателя, составив 82,8 млн человек, сообщает служба федеральной статистики.

Всего же в 2016 году в Германию прибыло 750 тыс. мигрантов. Это ниже показателей прошлого года, когда в федеративную республику прибыло 1,1 млн человек. Отметим, что предыдущий рекорд был зафиксирован в 2002 году, когда население страны увеличилось до 82,5 млн человек.

Напомним, что начавшийся в 2014 году миграционный кризис стал крупнейшим за всю послевоенную историю Европы и негативно отразился на рейтингах канцлера Германии Ангелы Меркель, которая была главным идеологом политики открытых дверей для беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.