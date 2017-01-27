Переговоры по Сирии в Астане стали переломным моментом — эксперт

Москва, 27 января. Межсирийские переговоры в Астане стали переломным моментом, считает научный сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов.

Прошедшие в казахской Астане переговоры по урегулированию сирийского конфликта стали переломным моментом, считает сотрудник ИМЭМО РАН Станислав Иванов. «Да, маятник еще не качнулся в другую сторону, но остановился. Ежедневно сотни тысяч сирийцев остаются живыми, непокалеченными… Каждый день прекращения огня для сирийского народа и для региона – это, я считаю, большое достижение», — прокомментировал эксперт итоги двухдневного переговорного процесса. По его словам, в задачи стран-гарантов, которые участвуют в политическом урегулировании ситуации в Сирии, входит сохранение перемирия и создание условий для диалога сторон.