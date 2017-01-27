В Брянске из-за массового отравления покупателей возбудили уголовное дело

Брянск, 27 января. СУ СКР по Брянской области возбудило уголовное дело по материалам регионального управления Роспотребнадзора по факту отравления населения продуктами питания и задержало виновников произошедшего.

Ими оказались мужчины в возрасте 24 и 29 лет, без постоянной регистрации на территории области. Они в торговом павильоне «Вкус Востока» города Брянска продавали продукты питания. В результате с 16 по 19 января семь человек с жалобами на плохое самочувствие, с симптомами отравления были госпитализированы в Брянскую областную инфекционную больницу, врачи которой диагностировали у них острую кишечную инфекцию.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства происшедшего.