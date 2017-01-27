Батальон «Донбасс» захватил Дом профсоюзов в Киеве

Киев, 27 января. Радикалы из батальона «Донбасс» силой ворвались в киевский Дом профсоюзов и никого не пускают внутрь.

Представители киевских профсоюзных организаций сообщают, что сейчас в здании практически проживают люди, одетые в камуфляжную форму с нашивками националистического батальона «Донбасс». Законных хозяев помещений они отказываются пускать внутрь, говоря, что «охраняют» дом в соответствии с соглашением, заключенным с мэром Киева. Профсоюзы попытались получить подтверждение разрешения на эти действия у Виталия Кличко, однако глава украинской столицы оставил хозяев Дома профсоюзов без комментариев.