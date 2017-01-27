Корни ИГИЛ лежат в контроле над нефтью — Трамп

Вашингтон, 27 января. Президент США Дональд Трамп уверен, что террористы ИГИЛ не объединились бы, если бы США взяли под контроль нефтяные месторождения в регионе. Об этом он заявил в интервью телеканалу АВС.

«Если бы мы взяли (под контроль) нефть, не было бы ИГИЛ. Они питаются доходами от нее, деньгами, которые она дает», — подчеркнул Дональд Трамп.

Трамп назвал тех, кто убежден, что такие действия нарушали бы международное право, «дураками, а не экспертами». По словам Трампа, США нужно было войти в Ирак и не выходить из него.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.