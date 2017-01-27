Мошенник выманил у красноярца 300 тысяч рублей, превратившись в девушку

Красноярск, 27 января. Интернет-мошенник прикинулся девушкой и выманил 300 тыс. рублей у доверчивого жителя Красноярска. Злоумышленника уже поймала полиция. Теперь 18-летнему «оборотню» грозит до десяти лет тюрьмы.

Как сообщили ФАН в пресс-службе регионального ГУ МВД, по словам потерпевшего, с несуществующей девушкой он познакомился в Сети. Довольно быстро она стала жаловаться на серьезные материальные трудности и просила одолжить денег в долг. Сердобольный молодой человек перевел ей в общей сложности 300 тыс. рублей, сразу после этого новая знакомая перестала выходить на связь.

Полицейские быстро установили, что под видом страдающей от безденежья девушки на самом деле скрывается 18-летний мошенник. Сейчас в отношении юноши возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

