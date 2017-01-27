СК РФ заявил о завершении следствия по делу Гайзера

Москва, 27 января. Следственные действия по делу против бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера завершены, заявили в главном управлении по расследованию особо важных дел СК России.

По данным СК РФ, преступления в Коми были совершены преступным сообществом, в которое входили Гайзер, Владимир Торлопов, Александр Зарубин, Александр Чернов и Валерий Веселов.

Обвиняемые, по версии следствия, занимались мошенничеством, отмывали деньги, занимались коррупцией. В результате из-за их действий Республике Коми был причинен ущерб на сумму 3,5 миллиарда рублей. Кроме того, ими были получены взятки в виде 25% уставного капитала ООО «Автоцентр» (160 миллионов рублей) и 37,5 миллионов рублей.

«Необходимо отметить, что длительный срок расследования уголовного дела вовсе не связан с отсутствием доказательств или непониманием следствием обстоятельств преступлений, как это пыталась публично представить сторона защиты, — заметили в СК РФ. — Напротив, у следствия давно сформированы четкое понимание и общая картина совершенных преступлений».

Расследование по основному уголовному делу продолжается, заметили в СК РФ.

Ранее суд в Лондоне приговорил бывшего сотрудника финансовой группы «Открытие» Джорджа Урумова к 12 годам тюрьмы.