Советник Трампа раскрыла повестку переговоров с Путиным

Вашингтон, 27 января. Борьба с терроризмом станет одной из главных тем обсуждения во время встречи президента США Дональда Трампа с его российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом в пятницу заявила советник Трампа Киллиан Конвей.

«Я предполагаю, они обсудят общие интересы двух стран, как работать вместе по вопросам, которые можно решить, а также борьбу с радикальным исламским терроризмом», — отметила она в интервью Reuters.

Как сообщает «Национальная служба новостей», ранее администрация Трампа подготовила указ о снятии антироссийских санкций. Впрочем официальных заявлений на эту тему пока еще не было сделано.