Путин наградил орденом Мужества летчика-испытателя «МиГ» Селиванова

Москва, 27 января. Российский лидер Владимир Путин распорядился наградить орденом Мужества летчика испытательного отряда отечественной корпорации «МиГ» Вадима Селиванова.

Сегодня на портале правовой информации появилось распоряжение главы государства Владимира Путина о награждении летчика Вадима Селиванова за высокий профессионализм орденом Мужества. «За мужество и высокий профессионализм, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники, наградить орденом Мужества Селиванова Вадима Витальевича – летчика-испытателя летно-испытательного отряда «МиГ», — говорится в официальном сообщении. Напомним, что в декабре 2014 года удостоившийся ордена Селиванов и его коллега Сергей Рыбников, отвели МиГ-29КУБ от жилых домов в населенном пункте Чемодурово. Известно, что самолет отказал во время испытаний.