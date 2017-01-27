Госдума приняла законопроекты, повышающие безопасность информационной инфраструктуры

Москва, 27 января. Госдума приняла в первом чтении три законопроекта, согласно которым объекты критической информационной инфраструктуры будут разделены на три категории и поставлены под особую защиту.

Как сообщил замдиректора ФСБ Дмитрий Шальков, информационные технологии и объекты информационной инфраструктуры в сфере госуправления и промышленности все чаще становятся объектом преступных посягательств.

Законопроектами вводятся понятия высокой, средней и низкой значимости объектов обороны, здравоохранения, атомной и ракетно-космической отраслей. Кроме того, правительство РФ установит порядок контроля за данными информационными сетями и сетями управления технологиями, которые включат в специальный реестр, сообщает «Парламентская газета».