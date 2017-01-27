Заместитель Шойгу проинспектировал строительство военных объектов в Петербурге

Санкт-Петербург, 27 января. Заместитель министра обороны России Сергея Шойгу Тимур Иванов прибыл в Петербург для контроля строительства важнейших объектов Западного военного округа.

Заместитель главы военного ведомства проверил ход строительства и реконструкции многопрофильной клиники Военно-медицинской академии. Также ему предстоит проинспектировать работы по ремонту Военного института физической культуры, штаба округа, Военно-космической академии и исторических фондов Адмиралтейства. Представитель министерства обороны проконтролирует работы по возведению Центральной военно-морской библиотеки и реконструкции интерьеров библиотеки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации.