Обгоревшие до костей останки сотрудников транспортной полиции нашли в Астрахани

Ростов-на-Дону, 27 января. В районе Астраханского государственного заповедника обнаружены обгоревшие тела двух сотрудников транспортной полиции. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ.

Согласно приведенным данным, сгоревшая брандвахта с обгоревшими до костей останками сотрудников Астраханского линейного отдела МВД России на транспорте была обнаружена накануне утром в раскатной части дельты реки Волга в районе Астраханского государственного заповедника. Ведомство сообщает, что недалеко от брандвахты был найден катер полицейских для патрулирования. Установлено, что после ухудшения погоды во время патрулирования полицейские приняли решение остановиться на брандвахте на ночевку.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, останки погибших направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, ранее сообщалось, что начальник Сыктывкарского линейного управления МВД РФ был обнаружен мертвым в съемной квартире.