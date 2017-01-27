Алеппо: ВКС РФ уничтожили три пункта управления террористов

Алеппо, 27 января. ВКС РФ совместно с турецкой авиацией атаковали террористов ИГ в районе Алеппо. Россия использовала фронтовые бомбардировщики Су-24М и истребители СУ-35С, а Турция – истребители F-16 и F-4. Уничтожены три командных пункта боевиков.

В Минобороны РФ заявили, что, при планировании совместных с Турцией действий, военные дополнительно проверили координаты целей при помощи беспилотников, а также средств космической разведки.

«Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России.