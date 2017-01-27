Нас обокрали, а теперь продают украденное: сенатор Климов о намерении Трампа отменить санкции

Американские СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ, отменяющий антироссийские санкции. По их словам, несколько источников из высоких политических кругов сообщили об отмене ограничений «в одностороннем порядке». Впрочем, американские сенаторы к этому тоже готовы. Они собираются внести в верхнюю палату Конгресса законопроект, который может заблокировать возможность снятия Трампом санкций с России.

Санкции — явление долгое, и Москве не стоит надеяться в этом деле на быстрый поворот. Таким образом отреагировал на сообщения о возможной отмене ограничительных мер против России заместитель председателя комитета Совфеда РФ по международным делам Андрей Климов. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

«Я помню, что недавно сказал по этому поводу председатель правительства Дмитрий Медведев: санкции — штука долгая, и нам вообще не стоит в этом деле надеяться на быстрый поворот. И я как раз отношусь к тем людям, которые достаточно спокойно к этому всему относятся. Не мы санкции вводили — не нам их снимать. Президент США не в состоянии мгновенно пересмотреть американскую политику, которая сложилась в последние три года. Там задействован Конгресс и разного рода другие ведомства. Кроме того, санкции устанавливали не только США, но и страны ЕС, к ним присоединились Япония, Австралия, Новая Зеландия. Потому эта тема не такая простая, как кажется на первый взгляд», — комментирует Климов.

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По его словам, было или нет соответствующее указание от Трампа, мы пока не знаем. Об этом только публикуются разного рода сомнительные сообщения.

«Если кто-то открывает по поводу возможной отмены санкций шампанское — я не из их числа. Если будут практические шаги в этом направлении, а не утечки информации, то России имеет смысл принять это во внимание, поскольку наши ответные меры невозможно перестроить в сию секунду. К тому же у нас экономика сейчас настраивается с учетом этих объективных реалий. Возможно, это связано с будущим телефонным разговором Владимира Путина и Дональда Трампа в субботу. Стороны пытаются подготовиться к беседе. Установка руководства России предельно простая: мы переговоров по поводу санкций не инициируем и не ведем. Они ввели — пусть снимают, а мы скорректируем политику. Мы же к санкциям еще приспосабливаемся, нам надо повышать эффективность своей работы», — продолжает сенатор.

Он отмечает, что американская экономика от этих санкций не зависит, страдает только Европа. Мотив для того, чтобы отменить санкции, у Трампа только один — конструктивный диалог с Россией. Но этот дружественный шаг вряд ли будет реализован в ближайшее время. Разве что на уровне каких-то заявлений или информационных пузырей.

«Повторюсь: сделки не может быть по определению. Трамп часто употребляет это слово, но мы не собираемся вести переговоры по поводу отмены незаконных санкций. Это как если бы вас обокрали, а потом говорят: мы готовы вернуть украденное, а вы нам что взамен? Ну, друзья, так не пойдет. Вы верните, что украли, а потом будем с учетом возврата вести диалог. Но важно иметь в виду, что не Трамп вводил санкции, не его администрация. Россия не может его считать виновным. Это важная отличительная особенность от того, что было при Бараке Обаме», — добавляет Климов.

Серьезное ухудшение отношений между Россией и странами Запада произошло в 2014 году — после того, как на Украине состоялся государственный переворот. Сначала страны ЕС, США и Канада ввели индивидуальные санкции против физических лиц из России, а потом использовали секторальные «ограничительные меры», которые уже затронули целые отрасли экономики. В ответ Москва ввела ограничение на импорт продовольственных товаров с территории тех государств, которые поддержали антироссийские санкции.

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