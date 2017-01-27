Путин одобрил изменения в структуре ядерного оружейного комплекса России

Москва, 27 января. Президент России Владимир Путин подписал указ о консолидации ряда предприятий атомной отрасли страны.

Согласно документу, подписанному главой государства, некоторые федеральные государственные унитарные предприятия, работающие в атомной сфере, будут реорганизованы. В указе отмечается, что речь идет, в частности, о «Производственном объединении «Маяк» в Челябинской области, которое будет присоединено к «Базальту» из Саратовской области.

Также нижегородский Научно-исследовательский институт измерительных систем имени Седакова будет объединен с «Российским федеральным ядерным центром — Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики», расположенном в этом же регионе.

Для реализации указа президента установлен срок продолжительностью 24 месяца.

Ранее сообщалось, что Конгресс США в ближайшее время не будет рассматривать законопроект, ограничивающий полномочия президента в сфере применения ядерного оружия.