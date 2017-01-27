Дума приняла в первом чтении антикоррупционные поправки Путина

Москва, 27 января. Госдума приняла в первом чтении предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки, которые должны усилить борьбу с коррупцией в регионах.

Речь идет о законопроекте, который возлагает на губернаторов новые полномочия. Если документ пройдет все циклы голосования, то глав регионов обяжут следить за достоверностью подаваемых местными чиновниками декларациях о доходах. При выявлении нарушений губернатор должен будет снять обманувшего внутренние органы госслужащего с должности. Кроме того, студенты, поступающие в вузы ФСБ, также должны будут отчитываться о своих доходах, сообщает Газета Ru.