Минобороны РФ объединит все госпитали страны с помощью телемедицины

Санкт-Петербург, 27 января. Новый ситуационный центр на базе Военно-медицинской академии в Петербурге объединит все госпитали России в единую сеть.

В ситуационном центре будут круглосуточно дежурить военные врачи, которые при помощи оборудования телемедицины смогут дать консультацию каждому из своих коллег в любой точке страны, а также на борту военных кораблей, которые также снабжены соответствующей аппаратурой. Командование ВМФ РФ отметило, что отделения телемедицины созданы на отдаленных военных базах, расположенных на островах российской арктической зоны. Первого пациента многопрофильная клиника Военно-медицинской академии должна в июне текущего года.