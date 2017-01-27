Белый дом трижды опозорился с написанием имени Терезы Мэй

Вашингтон, 27 января. Администрация президента США неоднократно ошиблась в написании имени главы правительства Великобритании Терезы Мэй, сообщает Bloomberg.

Администрация Дональда Трампа неверно указала имя британского премьера Терезы Мэй в письме с расписанием визита. Трижды имя главы правительства Великобритании было написано как Teresa, в то время как правильное написание — Theresa. Позднее Белый дом исправил ошибку и переслал повторное письмо.

Известно, что 27 января должна состояться встреча американского президента Дональда Трампа и Терезы Мэй. Как ранее сообщало агентство Ura.ru, для вступившего в президентские полномочия Трампа это будет первая официальная встреча с представителем другого государства.





