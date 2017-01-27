ВКС РФ заменят все легкие истребители на МиГ-35: эксперт объясняет причины

Воздушно-космические силы Российской Федерации планируют заменить весь парк своих легких истребителей на новейшие МиГ-35. «Мы с удовольствием возьмем данный самолет. Мы поменяем всю легкую истребительную авиацию именно на этот класс», — заявил сегодня главком ВКС РФ Виктор Бондарев на презентации Миг-35 в подмосковных Луковицах.

В самое ближайшее время ВКС РФ закупят 30 новых МиГ-35. Для обновления всего авиационного парка потребуется порядка 170 таких легких истребителей. Со временем, добавил Бондарев, даже известная авиационная группа «Стрижи» начнет летать на них.

Виктор Мураховский, военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества», предоставил Федеральному агентству новостей свой прогноз по поводу будущего МиГ-35

«Конечно, пока поменять все легкие истребители ВКС РФ на МиГ 35 — это еще планы. Более-менее уверенно можно говорить лишь о том, что будут закуплены 30 истребителей. Дальше надо будет смотреть, в каком виде будет принята государственная программа вооружений до 2025 года. Сейчас она только формируется. Она будет подготовлена в этом году и начнет действовать со следующего», — отмечает Виктор Мураховский.

В принципе, идее обновить летный парк легких истребителей за счет новых МиГ-35 играет на руку то, что этих самых легких истребителей стоит сейчас на вооружении российской армии не так уж и много.

Читайте также: МиГ-35 против Super Hornet: Леонков рассказал о характеристиках новейшего истребителя

«Что касается количественного соотношения легких и тяжелых истребителей ВКС РФ, то традиционно эта цифра была ровна 70% на 30%. 70% — легких истребителей, 30% — тяжелых. Тем не менее сейчас — после вступления в действие госпрограммы вооружений от 2011 года — соотношение обратное. В наших Воздушно-космических силах делается основная ставка на так называемые тяжелые истребители. После вступления в действие следующей программы вооружений, я думаю, положение дел не сильно изменится. Тяжелые истребители — это семейство Су-30, Су-35 и перспективный Т-50», — поясняет военный эксперт.

Конечно, МиГ-35 — не полностью новый самолет. В принципе, в аэродинамическом плане он не сильно отличается от своего предшественника — МиГ-29. «Между тем на нем радикально обновлено бортовое радиоэлектронное оборудование и номенклатура авиационных средств поражения. Также модернизированы двигатели, увеличены запасы топлива, а значит, и дальность полета. Этот истребитель сохранил такое присущее серии МиГ свойство как сверхманевренность. Считается, что в ближнем воздушном бою он превосходит все другие самолеты такого же класса (поколение истребителей 4++ — прим. ФАН). Понятно также, что МиГ-35 дешевле, чем тяжелые истребители, но его функционал и возможности вполне достаточны для решения типовых задач на тактическом и тактическо-оперативном уровне. Потому, я думаю, что перспективы у него вполне неплохие. Тем не менее о количественном характере предполагаемых госзакупок нельзя ничего говорить наверняка, пока программа вооружения не будет утверждена и подписана президентом», — подводит итог Виктор Мураховский.