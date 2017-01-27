Жириновский поддержал отмену «закона о шлепках»: Не рождайте тех, кого будете бить

Москва, 27 января. Госдума отменила уголовное наказание за побои родственников. Теперь за побои, нанесенные близким впервые, предусматривается не уголовная, а административная ответственность.

Любителям распускать руки может грозить штраф от 5 до 30 тысяч рублей, арест от 10 до 15 суток, либо до 120 часов обязательных работ. Уголовное наказание оставили только за побои, нанесенные из «хулиганских соображений» или по мотивам ненависти и вражды.

Отмена уголовного наказания за «драки на кухнях» пойдут на пользу неблагополучным семьям, помогут им разъехаться и прекратить мучить друг друга, убежден лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Кроме того, на сегодняшнем заседании Госдумы он дал рецепт счастливой семейной жизни без рукоприкладства.

«Чтобы не было побоев, даже самых легких, надо по любви вступать в брак. Тогда будет тишина. Не получается, не вступайте в брак, не рождайте тех, кого будете бить и не сидите в тюрьмах за это. Поэтому надо убрать любое уголовное наказание, касающееся семьи и самый хороший способ — помочь им разъехаться, — цитирует политика «Комсомольская правда в Петербурге».