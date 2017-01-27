Суд в Петербурге отклонил иск против передачи Исаакия РПЦ

Санкт-Петербург, 27 января. Административный иск к Комитету имущественных отношений Смольного, в котором оспаривается передача Исаакиевского собора Русской православной церкви, не был принят к производству Василеостровским районным судом Санкт-Петербурга. Из документов суда следует, что такое решение последовало из-за отсутствия формального решения властей Петербурга — документ КИО не является официальным документом по передаче музея.

«Отказать в принятии коллективного административного искового заявления к Комитету имущественных отношений о незаконности распоряжения КИО и его публикации», — сказано в документе.

Как отмечается в определении суда, утвержденный данным распоряжением план мероприятий не подменяет и не может подменять собой решения о передаче, сообщает «Комсомольская правда — Петербург».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопросы, связанные с передачей Исаакиевского собора в пользование РПЦ, являются исключительной прерогативой петербургских властей.