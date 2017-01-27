Начальник Сыктывкарского линейного управления МВД РФ найден мертвым в съемной квартире

Сыктывкар, 27 января. Начальник Сыктывкарского линейного управления МВД РФ был обнаружен мертвым в съемной квартире. Как стало известно Федеральному агентству новостей, 41-летний полковник полиции Сергей Коносов прибыл в Коми три месяца назад по переводу на должность руководителя транспортной полиции Сыктывкара из Ярославля.

Жена и дети Коносова остались в родном городе, а он сам жил на съемной квартире. Вечером 26 января Коносов вернулся из Петербурга с коллегии, а сегодня утром не вышел на работу. На телефонные звонки не отвечал. В районе 10.30 начальник дежурной смены линейного управления Илья М, решил съездить на квартиру и проверить, что там произошло. Приехав, открыл дверь и обнаружил Коносова мертвым на кровати. Илья М. позвонил в скорую помощь и сообщил, что мужчина перестал дышать.

Медики на реанимационной машине прибыли на место. Но установили, что Коносов был мертв минимум пять часов. Причина – внезапная кардиальная смерть. Экспертиза для установления более точного диагноза назначена на 9.00 28 января.